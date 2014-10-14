قاضي قضاة فلسطين: لم يعد مقبولا أن تبقى مساجدنا في دائرة استهداف المستوطنين

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن الشعب الفلسطيني بوحدته وتلاحمه يزداد قوة وصلابة في مواجهة كافة التحديات والاعتداءات على المقدسات، وإنه لم يعد مقبولا أن تبقى مساجدنا، خاصة المسجد الأقصى، في دائرة استهداف المستوطنين ومن خلفهم اليمين المتطرف.

جاء ذلك ردا على جريمة إحراق مسجد أبو بكر الصديق بقرية عقربا جنوب مدينة نابلس من قبل قطعان المستوطنين، مشددا على أن هذه الجريمة تتنافى مع كافة الشرائع الدينية والأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم الاعتداء على المقدسات.

وأضاف الهباش، أن استمرار هذه السياسة العنصرية ضد المقدسات يقود المنطقة للتوتر، خاصة في ظل استمرار بناء المستوطنات في مدينة القدس، وتصاعد الانتهاكات والاعتداءات العنصرية والاقتحامات اليومية لساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية شعبنا ومقدساتنا من الاحتلال ومستوطنيه.