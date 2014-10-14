فيديو.. هولندا تواصل نتائجها المخيبة للأمال بتصفيات اليورو

تلقى المنتخب الهولندي خسارته الثانية في التصفيات بهزيمته خارج الديار أمام مضيفه المنتخب الآيسلندي بهدفين نظيفين مساء الاثنين ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في فرنسا عام 2016 .

وسجّل لآيسلندا راغنار سيغوردسون في الدقيقة العاشرة عن طريق ركلة جزاء، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين استطاع نفس اللاعب تسجيل الهدف الثاني.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد المنتخب الهولندي عند النقطة الثالثة في المركز الثالث، فيما حافظ المنتخب الآيسلندي على صدارته مشاركا المنتخب التشيكي بتسع نقاط.