فيديو | ريال مدريد يهزم برشلونة في « كلاسيكو » الأساطير

فاز ريال مدريد على غريمه برشلونة بهدف وحيد في "الكلاسيكو" الذي أقيم بين أساطرة الفريقين القدامى لكرة القدم، الأحد 12 أكتوبر/تشرين الأول، في ملعب "روميل فرنانديز" بمدينة بنما سيتي.

ومثل الفريق الملكي في هذه المباراة الاحتفالية كل من اللاعبين القدامى: كوكي كونتريراس، فابيو كانافارو، فرانشيسكو بافون، روبن دي لاريد، لويس فيغو، كريستيان كاريمبو، إيفان زامورانو، فرناندو موريانتيس، سافيو بورتوليني، سابيدو أندريس مارتن، دافيد بيلينغير، فرناندو سانز، ريكاردو غاليغو، ميغيل أنخل، خيسوس إنريكي فيلاسكو، جوزيه إيميليو لوبيز، ميشال سالغادو، إدوين كونغو.

بينما مثل الفريق الكاتالوني كل من اللاعبين: روبرتو بونانو، إنريكي مارتن سانشيز، إدغار دافيدز، فرانشيسكو كوكو، غايزيكا مندييتا، أندوني غويكوتشيا، جوليانو بيليتي، لودوفيك جولي، لويس فيرر، لويس غارسيا، لويس ميلا، ميغيل أيالا، باتريك كلايفرت، روبرتو بونيلا، سانتياغو إزكيرو، سيرجي بارخوان، ريفالدو.

وانتهت هذه المباراة بفوز ريال مدريد بهدف وحيد أحرزه الكولومبي إدوين كونغو قبل ست دقائق من نهاية اللقاء الذي كانت مدته 80 دقيقة بدلا من 90.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي قبل أقل من أسبوعين من موعد مباراة "الكلاسيكو" المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في 25 من الشهر الجاري، على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، ضمن الدوري الإسباني.