الطقس: اجواء غائمة جزئيا

يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام, وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق, والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء يبقى الجو وفقا لدائرة الأرصاد الجوية، غائماً جزئياً الي غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا , والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الخميس، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادني من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.