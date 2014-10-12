الاحتلال يشدد اجراءاته على مداخل الخليل بحجة الاعياد اليهودية

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاحد، إجراءاتها التعسفية على كافة مداخل محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، ومداخل المستوطنات المحيطة بها لتأمين احتفالات المستوطنين بما تسمى بـ "الأعياد اليهودية".

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أقامت الحواجز العسكرية على مداخل القرى والبلدات القريبة من مجمع مستوطنات 'كريات اربع'، وعملت على توقيف مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم واحتجازهم بعضهم وتعطيل حركة تنقلهم.

وأضافت المصادر أن الاحتلال نشرت حواجز عسكرية مفاجئة على طول الشوارع الالتفافية المحيطة بالمحافظة خاصة على الشارع الالتفافي رقم '60' شرق مدينة الخليل.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيًا مشددًا في محيط منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع وسط مدينة الخليل، لتأمين دخول عشرات المستوطنين للاحتفال بالعيد اليهودي في مبنى فلسطيني قديم بالمكان، يسميه المستوطنون 'قبر عتنائيل'.