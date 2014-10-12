الحمد الله: نعمل على تشكيل فرق متخصصة لإعادة الاعمار

بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مقر إقامته بالقاهرة، آلية تطبيق نتائج مؤتمر المانحين.

وشدد الحمد الله على ضرورة تطبيق نتائج المؤتمر بشكل فوري، وضمان آلية فعالة لتطبيقها على أرض الواقع، بما يحقق الهدف المرجو من المؤتمر والحشد المالي من قبل الدول المشاركة، وبما يعمل على انجاز خطة حكومة التوافق لإعادة اعمار القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله بمبعوث الرباعية الدولية توني بلير، ونائب وزير الخارجية البولندي كاتارجينا كاسبيرتشيك والوفد المرافق لها، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع غريتي فاريمو والوفد المرافق لها، كل على حده.

وأكد الحمد الله أن حكومة الوفاق الوطني تعمل مع المجتمع الدولي على تشكيل فرق متخصصة في كافة قطاعات إعادة الاعمار التي ستوفر تقارير مفصلة عن حاجات وآليات الدعم، وتم الاتفاق على مباشرة أعمال هذه الفرق خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية العليا لإعادة الاعمار، مشددا على ضرورة تمكين القطاع الخاص الفلسطيني من العمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة الاعمار.