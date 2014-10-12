بان كي مون يزور رام الله غدا وغزة بعد غد

ذكرت مصادر صحفية ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيزور يوم غد الاثنين الضفة المحتلة، وبعد غد الثلاثاء قطاع غزة للقاء وزراء حكومة التوافق والتشاور في عملية إعادة اعمار القطاع.

ورحّب كي مون بإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حوالي ثلث سكان غزة شردوا من منازلهم خلال الحرب، في حين أن الكثير من السكان لا يستطيعون الحصول على الماء والكهرباء.

وقال كي مون في كلمة له خلال مؤتمر إعمار غزة في القاهرة: " بادرنا بالتبرع بـ 1.2 مليار دولار لغزة، وعلى جميع الأطراف أن تتأكد أن القول يجب أن يكون مصحوبا بالفعل".

وأكد كي مون على أن الأمم المتحدة ستساهم بشكل كبير في إعادة إعمار غزة وتسهيل إدخال مواد البناء للقطاع.

وأشاد بالاتفاقية الثلاثية المؤقتة التي سعت إليها الأمم المتحدة (خطة سيري) لإدخال مواد البناء لقطاع غزة، داعيًا لوقف دائم لإطلاق النار والوصول لاتفاق سلام.

واستنكر بان كي مون تدمير الاحتلال للعيادات والمدارس التابعة لـ"الأونروا" خلال الحرب.