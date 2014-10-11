قريبا .. كأس العالم للناشئين بغزة

أعلن إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة عن إقامة بطولة كأس العالم المصغر للناشئين يوم الجمعة 17 أكتوبر المقبل والتي يشارك بها 16 نادياً برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) وبالشراكة مع مؤسسة وإذاعة أمواج الرياضية.

وقال أبو سليم إنه سيتم توقيع اتفاقية رعاية البطولة ما بين مؤسسة undp واتحاد الكرة يوم الثلاثاء القادم حيث ستقام القرعة للفرق المشاركة بعد غد الاثنين الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الاتحاد.

وأكد أبو سليم أن البطولة تحمل رسالة من شباب فلسطين للعالم أجمع بضرورة الوقوف بجانبهم ومؤازرتهم لمواصلة النشاط الرياضي الذي يعتبر جزء أساسي من عمل اتحاد الكرة.

وتمنى أبو سليم أن تحل مناسبة العام المقبل وقد رُفع الحصار عن الرياضة الفلسطينية لنصل للمستوى الذي ننشد إليه من الناحية الفنية من أجل تحقيق الإنجازات في المشاركات التي تقيمها الاتحادات العربية والقارية والدولية.

بدوره قال عبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج إن فعاليات البطولة ستقام على صالتي النادي الأهلي والجمعية الإسلامية لمدة يوم واحد حيث ستقام المباراة النهائية الساعة الثامنة مساءً على صالة الأخير.

وأوضح هنية أن أندية الدرجة الممتازة أل 12 ستشارك في البطولة بالإضافة إلى 4 أندية يمثلون الدرجة الأولى ( الأهلي الفلسطيني، أهلي النصيرات، خدمات جباليا شباب جباليا)، متمنياً التوفيق للفرق المشاركة في البطولة.

وأكد هنية أنه سيتم توزيع الملابس الرياضية الخاصة بالفرق المشاركة قبل انطلاق البطولة.