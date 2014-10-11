ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

فتح باب التسجيل للسفر غداً عبر معبر رفح

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 13:44 - 11 أكتوبر 2014
مشاركة

فتحت وحدة التسجيل للسفر التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة باب التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد الموافق 12/10/2014م أمام المواطنين.

وأكد مدير وحدة التسجيل للسفر المقدم أسماعيل أبو الجبين أن التسجيل غداً سيكون لفئة الطلبة والاقامات والمرضى وأصحاب التحويلات المرضية.

وطالب جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط بالتوجه غداً الساعة الثامنة صباحاً إلى مكاتب التسجيل للسفر في مجمع أبو خضرة وسط مدينة غزة.

ودعا أبو الجبين المواطنين بضرورة اصطحاب الأوراق الثبوتية اللازمة لتسهيل عملية تسجيلهم للسفر.

متعلقات