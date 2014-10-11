فتح باب التسجيل للسفر غداً عبر معبر رفح

فتحت وحدة التسجيل للسفر التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة باب التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد الموافق 12/10/2014م أمام المواطنين.

وأكد مدير وحدة التسجيل للسفر المقدم أسماعيل أبو الجبين أن التسجيل غداً سيكون لفئة الطلبة والاقامات والمرضى وأصحاب التحويلات المرضية.

وطالب جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط بالتوجه غداً الساعة الثامنة صباحاً إلى مكاتب التسجيل للسفر في مجمع أبو خضرة وسط مدينة غزة.

ودعا أبو الجبين المواطنين بضرورة اصطحاب الأوراق الثبوتية اللازمة لتسهيل عملية تسجيلهم للسفر.