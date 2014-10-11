تشكك في إمكانية جمع 4 مليار دولار لإعادة إعمار غزة

أبدى مسؤولون أميركيون كبار تشككهم، يوم أمس الجمعة، في أن يفي المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد في القاهرة يوم الأحد بطلب الفلسطينيين بالكامل بالحصول على أربعة مليارات دولار من تعهدات المساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة بعد تدميره خلال الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين "من الإنصاف أن نقول إن هناك تساؤلات جادة يثيرها المانحون"، مشيرا إلى مخاوف من "العودة إلى هنا وفعل نفس الشيء من جديد خلال عام أو عامين" مالم يتم إنهاء هذه الدائرة.

وتوقع أن يسفر المؤتمر عن "مساهمات كبيرة" لإعادة البناء مع توفير دول الخليج معظمها وتقديم واشنطن والأوروبيين مساهمات "ذات مغزى وملائمة" أيضا.

ولكن المسؤول قال "لا أعرف ما إذا كان أحد يعتقد أننا سنصل إلى أربعة مليارات (دولار) أو ما إذا كنا نحتاج لمثل هذا النوع من التعهدات الآن".

وقدر رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، اجمالي تكلفة إعادة البناء بنحو أربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات في غزة حيث دمر ما يقدر بثمانية عشر ألف منزل كما لحقت أضرار جسيمة بالبنية الأساسية خلال الحرب التي استمرت سبعة أسابيع.

وقال مسؤول أميركي إنه على الرغم من عدم مشاركة إسرائيل في مؤتمر القاهرة "فإننا نطلب من الإسرائيليين مواصلة القيام بما يفعلونه فيما يتعلق بتسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".