البرلمان العربي يدين اقتحام الأقصى من قبل متطرفين صهاينة

أدان رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان عملية الاقتحام الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك التي قام بها عضو الكنيست المتطرف موشيه فيغلن برفقة عدد من المستوطنين وقوات الاحتلال، وما ارتكبته تلك القوات من اعتداءات على المصلين وإصابة العشرات منهم.

وقال الجروان، في بيان له اليوم الجمعة، إن عملية الاقتحام الأخيرة المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم هي اعتداء صارخ على المقدسات العربية والإسلامية، واصفا اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وضرب وإصابة العشرات منهم بـ'الجريمة المستفزة'.

وأضاف 'أن كل القوانين والتشريعات الدولية تدعو إلى حماية المناطق المقدسة وعدم الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال الأمر الذي يدعو المجتمع الدولي للتدخل السريع لردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس'.

وأكد البيان أن البرلمان العربي يرفض بشدة كافة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المسجد الأقصى أو تقسيمه زمانيا أو مكانيا، مشيرا إلى المخطط الإسرائيلي الجديد لتقسيم المسجد الأقصى.

ودعا رئيس البرلمان العربي، الأمتين العربية والإسلامية إلى الحذر من المخططات الإسرائيلية لتهويد المسجد الأقصى والعمل على إفشالها، مؤكدا أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ردع التصرفات الإسرائيلية الهوجاء التي تخترق كافة المعاهدات والاتفاقات وتهدد مساعي السلام في المنطقة.