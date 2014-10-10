بالصور: وزير الأوقاف ادعيس يتفقد مسجد السوسي المدمر بغزة‏

تفقد وزير الأوقاف والشئون الدينية الشيخ يوسف ادعيس مسجد السوسي بمحافظة غزة، والذي دمرته طائرات العدو الصهيونية بالكامل خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورافق الوزير القائم بأعمال وكيل الوزارة عبد الهادي الآغا إلى جانب عدد من المدراء العامون والمدراء بالوزارة.

واستمع ادعيس خلال الجولة الى أبرز ما تعرض له المسجد خلال الحرب الهمجية على القطاع، واطلع على الدور الذي كان يقدمه لحفظة كتاب الله.

واستنكر ادعيس الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزة وتدميره للمساجد، عادّاً استهدافها بالمؤشر الخطير والانتهاك الصارخ لحرمة المساجد ودور العبادة التي نصت عليها كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية"، مشيراً إلى أن الاحتلال يعلم رسالة المسجد في تخريج القادة ودورها في تربية جيل تحرير القدس والأقصى.

وأوضح أن استهداف المساجد خلال الحرب جاء بالتزامن مع الاعتداءات المتكررة للمسجد الأقصى، مؤكدًا أن وزارته لن تدخر جهدًا في إعادة ما دمره الاحتلال.



















