العينا: إغتيال ياسين يخدم أجندات مشبوهة

قال مسؤول العلاقات السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان شكيب العينا، معلقاً على إغتيال العنصر في حركة فتح وليد ياسين في مخيم عين الحلوة، " إننا ندين العمل الإجرامي الذي إستهدف الأبرياء في المخيم، والذي أتى في ظروف حساسة في ظل إستتباب الأمن والإستقرار لفترة طويلة في أعقاب إنتشار القوة الأمنية المشتركة التي لاقت إرتياحاً كبيراً من الأهالي".







وتابع "هذا العمل المدان يأتي في سياق ضرب الأمن والاستقرار في المخيم والجوار، خدمة لأجندات مشبوهة ولا تخدم شعبنا وقضيته".







كما دعا العينا الجميع الى الوحدة والحذر والوعي وتفويت الفرصة على العابثين، ومنعهم من نيل أهدافهم التي لا تخدم إلا العدو الصهيوني وأدواته.