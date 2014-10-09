معطيات: تضاعف مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى أفريقيا في عام 2013

أظهرت معطيات عبرية حول صادرات الدولة العبرية للسلاح، انخفاض الصادرات الإجمالية للأسلحة بمليار دولار، إلا أن الاتجاه العام نسبة للعقد الماضي في ارتفاع.

وبينت المعطيات التي نشرتها صحيفة /هآرتس/ العبرية على موقعها الالكتروني اليوم الخميس (9/10)، أن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى أفريقيا مستمراً في الاتجاه التصاعدي منذ عدة سنوات.

وبحسب الصحيفة فقد باعت إسرائيل أسلحة بقيمة 223 مليون دولار إلى دول أفريقيا في عام 2013 بالمقارنة مع 107 مليون دولار في 2012، و127 مليون دولار في 2011، بينما في عام 2009، بلغت المبيعات 71 مليون دولار فقط.

وبلغت مبيعات الأسلحة الشاملة حوالي 6.

5 مليار دولار في عام 2013، بانخفاض مليار دولار واحد عن العام السابق له.

لكن العدد لا يزال يمثل ارتفاعا كبيرا بما يعادل 3.

5 مليار دولار من المبيعات في عام 2005.

ويعود معظم الانخفاض خلال العام الماضي إلى انخفاض في مبيعات الأسلحة في جميع أنحاء العالم، كما قلصت الدول ميزانيات الدفاع كجزء من تدابير اقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، انسحاب الولايات المتحدة من العراق وأفغانستان قلل الحاجة الأميركية للتكنولوجيا الدفاعية، التي تعتبر إسرائيل موردة رئيسية لها، فيما اشترت الدول الآسيوية أسلحة بقيمة 3.

9 بليون دولار في عام 2013.

بالإضافة إلى ذلك، أشترت الولايات المتحدة وكندا بقيمة 1 مليار دولار من الأسلحة في عام 2013، في حين أشترت بلدان أمريكا اللاتينية بقيمة 645 مليون دولار.

وأنفقت أوروبا 705 مليون دولار، انخفاض من 1.

6 مليار دولار للعام الذي سبق ذلك.