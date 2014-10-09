وزير العدل: صرف 1000$ لموظفي غزة بالأسبوع الأخير من أكتوبر

قال وزير العدل المستشار سليم السقا إن الحكومة ستصرف 1000 دولار كدفعة مالية لموظفي قطاع غزة المدنيين المقدر عددهم بـ 27 ألف موظف في الأسبوع الآخير من شهر أكتوبر الجاري عبر مكاتب البريد.

من الأموال القطرية مع نهاية الشهر الحالي عبر مكاتب البريد.

وذكر السقا في تصريح لوكالة الرأي الحكومية عصر الخميس، أنه جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمد الله مناقشة موضوع صرف الـ 1000 دولار وتم الموافقة على ذلك.

وأشار إلى أنه تم تحويل مبلغ 30 مليون دولار من قطر إلى نيويورك، وفي انتظار وصولها إلى خزينة الحكومة لتبدأ على الفور عملية الصرف.

وأكد السقا أن هذه الدفعة لن تحل أزمة موظفي غزة، مبينًا أن الحكومة ستعمل على إيجاد حل دائم لها عبر اللجنة الإدارية والقانونية التي تم تشكيلها للنظر في أوضاع الموظفين القانونية.