الصحة:500 مريض فشل كلوى يتهددهم الموت جراء نقص السولار





أزمات متعددة و ليست بجديدة تعصف بالقطاع الصحي بين الفينة و الأخرى، جراء الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية سنوات .



نقص السولار فى خزانات وزارة الصحة التي وصل رصيدها صفر فى مولدات المستشفيات الصغيرة والتي شارفت على الانتهاء في المجمعات الكبيرة باتت تهدد حياة 450 مريض كلى في مستشفيات القطاع كون حياتهم مرتبطة بأجهزة غسيل الكلى التي تقوم بدورها بتخليص أجسام هؤلاء المرضى من الأملاح و خاصة البوتاسيوم الذي يؤدى إلى توقف مفاجئ للقلب بشكل شبه يومي



د.عبد الله القيشاوى رئيس قسم الكلى فى مجمع لشفاء الطبي أعرب عن قلقه إزاء استمرار نقص السولار المغذى للمولدات و لسيارات نقل المرضى،قائلا:"يوجد في قسم الكلى في المجمع 329 مريض غسيل كلى يغسلون ثلاث مرات أسبوعيا بواقع 4 ساعات فى كل غسلة.



د.القيشاوى قال بأن هؤلاء المرضى معرضون للوفاة فى حال توقف أجهزة غسيل الكلى عن العمل حيث تراكم السوائل فى الجسم نتيجة تعطل عمل الكلية بالإضافة إلى وجود خلل في الأملاح خاصة ارتفاع مستوى البوتاسيوم فى الجسم الذي يؤدى الى توقف مفاجئ للقلب.



و أشار الى توقف خدمة نقل غسيل مرضى الكلى خاصة المصابون بالجلطات و مرضى القلب و المقعدين نتيجة نقص السولار المغذى لسيارات الإسعاف.



من جانبه أوضح د.نصر التتر مدير عام مجمع الشفاء الطبي بأن كميات السولار في مولدات المجمع أصبحت فى العد التنازلي و شارفت على الانتهاء الأمر الذي سينذر بكارثة صحية خاصة و ان هناك أقسام حساسة و خطيرة لا يمكن الاستغناء فيها عن الأجهزة الطبية الموصولة بالكهرباء كأقسام العنايات الفائقة والعمليات الجراحية والحضانات و أقسام الطوارئ.



د.التتر حذر من استمرار نقص السولار خاصة مع تواصل انقطاع التيار الكهربي لأكثر من ست ساعات متواصلة بالإضافة الى تذبذب التيار الكهربي الناتج عن المولدات الذي يؤدى الى تعطل الأجهزة الطبية الحساسة كما انها لا تقوم بتشغيلها بالدرجة المطلوبة.



فى مستشفى الرنتيسى للأطفال الذي أصبح رصيده صفر من السولار قال د.جميل سليمان مدير المستشفى بأن هذا النقص أصبح يشكل خطر على حياة الأطفال داخل الأقسام وخاصة الكلى حيث ان هناك 80 طفل غسيل كلى يحتاجون لأجهزة غسيل كلى و توقفها يعنى توقف حياة هؤلاء الأطفال.



و أشار أيضا الى توقف خدمات نقل الأطفال من و الى بيوتهم نتيجة نقص السولار لسيارات الإسعاف.



بدوره ، أكد مدير دائرة اللوازم العامة أ. بسام برهوم بأن الاستهلاك اليومي لمجمع الشفاء الطبي 6000 لتر في ظل انقطاع التيار الكهربائي لمدة 18 ساعة مضيفا بأن مخزون المستشفى الآن يبلغ 15 ألف لتر تكفي لمدة 3 أيام فقط.



هذا وكانت وزارة الصحة قد أطلقت نداء استغاثة لإنقاذ حياة مئات المرضى من الفشل الكلوى و داخل اقسام العنايات الفائقة, ومئات الأطفال الرازحين في حضانات المستشفيات التي باتت على المحك في ظل اقتراب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء الرئيسية في معظم مستشفيات القطاع