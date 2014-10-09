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اغتيال أحد عناصر حركة فتح في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 05:53 - 09 أكتوبر 2014
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قال مصدر أمني لبناني إن ملثما أطلق النار على أحد عناصر حركة فتح في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان؛ ما أدى الى مقتله وجرح ٣ اخرين، مشيرا إلى أن المخيم يشهد توترا أمنيا كبيرا بعد هذا الحادث.

المصدر أضاف لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن مسلحا ملثما دخل إلى سوق العصافير في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، وأطلق النار على العنصر في حركة فتح محمود ياسين، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. 

 وتابع أن ياسين توفى متأثرا بجراحه بعيد نقله إلى مركز لبيب الطبي في صيدا.

ولفت إلى أن إطلاق النار أدى، أيضا، إلى جرح ٣ أشخاص آخرين كانوا في المكان.

وأوضح أن مراكز حركة فتح داخل المخيم شهدت استنفارا عاما بعد الحادث، في حين سيرت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة دوريات لضبط الوضع الأمني "المتوتر بشكل كبير".

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