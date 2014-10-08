اعتقال 3 جنود إسرائيليين من وحدة سرية للغاية

اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية ثلاثة جنود من وحدة وُصفت بأنها "سرية للغاية" تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، بعد الاشتباه بهم بارتكاب مخالفات حاسوب وما إذا سربوا معلومات إلى خارج نطاق الجيش.

وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الحديث يدور عن تحقيق متميز تجريه الشرطة العسكرية منذ مدة وأدى إلى اعتقال الجنود في الأيام الأخيرة الماضية.

ومددت المحكمة العسكرية في صرفند اعتقال الجنود الثلاثة حتى يوم الأحد المقبل، حيث مددت يوم أمس اعتقال اثنين واليوم مددت اعتقال الثالث.

وقال مصدر مطلع على التحقيق إن "هذه قضية تبدو للوهلة الأولى بأنها بالغة الخطورة، لكن التحقيق مستمر وربما ستكون هناك اعتقالات أخرى".

ونفى محاميا الجنود الثلاثة الشبهات المنسوبة لموكليهم وأنهم لم يرتكبوا مخالفات جنائية.