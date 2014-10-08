ما هي « الخطوط الحمر » في الملف النووي الايراني؟

أكد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي من جديد اليوم الاربعاء، "الخطوط الحمر" التي حددتها طهران في مفاوضاتها مع الدول الكبرى، التي يفترض ان تستأنف قبل نهاية الاسبوع المقبل في فيينا.

وحددت طهران ومجموعة الدول الست الكبرى مهلة حتى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) لمحاولة إبرام إتفاق شامل يضمن الطبيعة محض السلمية للبرنامج النووي الايراني. لكن المفاوضات تتعثر بشأن المسألة الحساسة التي تمثلها قدرة ايران على تخصيب اليورانيوم وبرنامج الرفع الكامل لعقوبات الاقتصادية الدولية.

ويحدد رسم بياني نشر على الموقع الالكتروني لخامنئي إحدى عشرة نقطة يجب على فريق المفاوضين إحترامها قبل توقيع هذا الاتفاق، مكرراً خطبه منذ استئناف المفاوضات قبل عام.

وتنص واحدة من هذه النقاط على أن "الاحتياجات النهائية لإيران في مجال تخصيب اليورانيوم تبلغ 190 ألف وحدة اسفي يو" او وحدة عمل الفصل، أي اكثر بعشرين مرة من القدرات الحالية لإيران.

وقال المسؤولون الايرانيون ان إيرن ستكون بحاجة الى هذه القدرة لانتاج محروقات لمحطة "بوشهر" ستؤمنه روسيا حتى 2021. في المقابل تطلب الولايات المتحدة والدول الغربية من ايران خفض قدراتها على التخصيب.

وقال النص ان "فوردو الذي لا يمكن تدميره من قبل العدو يجب ان تتم حمايته"، في إشارة الى موقع التخصيب الذي انشئ تحت جبل على بعد أكثر من مئة كيلومتر جنوب طهران وكشف وجوده في 2009. وأضاف ان "المسيرة العلمية النووية يجب ألا تتوقف او تتباطأ بأي شكل من الاشكال"، مؤكداً انه على ايران مواصلة برنامجها "للبحث والتنمية".