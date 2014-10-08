كبادرة حسن نية:نقابة الموظفين تطالب بصرف راتب كامل لموظفي غزة

طالبت نقابة الموظفين اليوم الأربعاء، بضرورة صرف رواتب كاملة لموظفي غزة (المدنيين والعسكريين) فوراً كبادرة حسن نية من حكومة الوفاق تجاه موظفي غزة وأن يتم صرفها بالتزامن مع صرف رواتب موظفي الحكومة.

وأبدت النقابة في مؤتمر صحفي لها، استعدادها للتنسيق مع الوزراء المختصين لخدمة موظفيها وتحقيق مطالبها مشددةً على ضرورة الإقرار العلني والمكتوب بقانونية وشرعية الموظفين في قطاع غزة .

ورحبت بعودة الموظفين المستنكفين بالتزامن مع عملية دمج الموظفين في الوزرات وإعادة تفعيل برامج التشغيل المؤقت لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين .

كما وطالبت بإعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية بما يحقق المصلحة العامة وأن يكون للنقابة دور فيها وتحديد سقف زمني لعملها

وشددت على أن خيارتها التصعيدية مازالت قائمة حتى تحقيق كامل مطالب وحقوق الموظفين في غزة .