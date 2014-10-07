رونالدو أكثر اللاعبين تداولاً عبر الإعلام في 2014

نشرت مجلة "فوربيس" العالمية قائمةً باسم أكثر الرياضيين تداولاً عبر وسائل الإعلام حول العالم منذ يناير 2014 .

ووفقاً للقائمة التي نشرتها المجلة فقد تصدر كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي لنادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد القائمة وذلك بذكر اسمه في 741.969 ألف مناسبة متفوقاً على مُنافسه ليونيل ميسي الذي حلَّ في المرتبة الثانية والذي ذُكر في وسائل الإعلام في 599.115 ألف مناسبة .

واحتل المركز الثالث لاعب كرة السلة الإمريكي ليبرون جيمس مع 462.825 مناسبة في مواقع العالم ، فيما كان المركزين الرابع والخامس من نصيب لاعبي التنس السويسري روجيه فيدرر (421411) والإسباني رافييل نادال (375482) .

فيما كان المركزين السادس والسابع من نصيب ممثلي لعبة الغولف ، حيث جاء نجم الغولف تايغر وودز بـ 343.609 تلاه نجم الغولف فيل مكيلسون بـ 203.846 مناسبة .

وقد تم جمع المعلومات بواسطة نظام الرصد العالمي Cision، الذي يحلل أكثر من 85،000 من مواقع الأخبار على الإنترنت اليومية في جميع أنحاء العالم. .