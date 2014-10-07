القبض على 10 متهمين باقلاق الراحة العامة في نابلس

ألقت الشرطة القبض، اليوم الثلاثاء، على 10 أشخاص بتهم الإزعاج وإقلاق الراحة و"التفحيط" بالسيارات في مدينة نابلس.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها تلقت العديد من الشكاوي والبلاغات من قبل عدد من المواطنين حول قيام أشخاص بالإزعاج وإقلاق الراحة العامة و"التفحيط" بالسيارات في مناطق عدة بالمدينة، فتحركت قوة من الشرطة إلى المكان من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين يقومون بذلك ومعالجة هذه الظاهرة.

وقد تم إلقاء القبض على 10 أشخاص مشاركين بهذه الممارسات وضبط مركباتهم، وتم توقفيهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من اجل إحالتهم إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.