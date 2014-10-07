25 الجاري رأس السنة الهجرية والاربعاء خسوف كلي للقمر

نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور حاتم عودة، ان غُرة العام الهجري الجديد 1436، ستوافق السبت 25 تشرين اول/ أكتوبر الجاري، حيث قال بان شهر ذي الحجة سيكمل عدته 30 يوما.

وأوضحت أنه وطبقا للحسابات الفلكية فإنه سيتعذر رصد الهلال الجديد في يوم تحريه، مشيرا إلى أن هلال ذي الحجة سيكتمل بدرا، الأربعاء، عند الساعة 12 و52 دقيقة ظهرا.

واوضح ان بدر شهر ذي الحجة، سيشهد الأربعاء، خسوفا كليا للقمر يتوافق مع منتصف الشهر الهجري، وأن هذا الخسوف سيبدأ شبه ظلي ثم جزئيا تعقبه مرحلة اختفاء القمر تماما، وهو بدر، في مرحلة الخسوف الكلي، ثم تتعاقب المراحل بصورة عكسية، مشيرا إلى أن المرحلة من بداية الخسوف الجزئي الأول إلى نهاية الخسوف الجزئي الثاني ستستغرق 3 ساعات و19 دقيقة، فيما يستغرق الخسوف في مرحلته الكلية 58 دقيقة و50 ثانية تقريبا.

وأشار عودة الى أنه سيتعذر رؤية الخسوف الكلي للقمر في مصر والمنطقة العربية نظرا لأنه سيحدث خلال ساعات النهار ولكن ستتاح رؤيته لسكان شرق آسيا وأستراليا والمحيط الباسفيكى والأميركتين، وأنه بجميع مراحله منذ البداية حتى النهاية سيستغرق 5 ساعات و18 دقيقة.