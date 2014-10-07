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نقابة الموظفين: كل يوم يقف فيه زكارنة أمام المحكمة سنقلص الدوام ساعة

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 12:54 - 07 أكتوبر 2014
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قال خالد العموري عضو مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ورئيس النقابة فرع القدس، ان تقليص ساعات الدوام مستمرة لمدة ساعة، مؤكدا بأن ابواب النقابة مفتوحة للحوار.

وبين العموري ان المجلس قرر اعلان الاضراب الشامل في كل يوم من ايام محاكمة نقيب الموظفين بسام زكارنه، باعتبار أن تقديمه للمحكمة مس بالحريات.

وطالب الجهات القانونية بدراسة ملف المحاكمة والتعليق عليه، خاصة ان بعض الجهات تحاول التضليل واعتبار المحاكمة خلاف شخصي.

وحذر العموري من استمرار استهداف الحريات، منوها إلى ان النقابات واعضاء التشريعي والفصائل لم تقل كلمتها بعد وخاصة ان مجلس النقابة قرر تصعيد فعالياته بعد 2014/10/30.

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