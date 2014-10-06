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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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هنية يرحب باجتماع حكومة الوفاق بغزة الخميس ويطالب الشرطة بتوفير الأمن

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 16:31 - 06 أكتوبر 2014
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رحب رئيس الحكومة الفلسطينية السابقة في قطاع غزة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة لأول مرة منذ إعلان تشكيل الحكومة وإنهاء الانقسام.

وطالب هنية خلال استقباله المهنئين بالعيد من الشعب والأجهزة الأمنية والوفد الأردني مساء اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بتوفير الأجواء والمناخ اللازمين لإنجاح اجتماع حكومة الوفاق.

كما طالب هنية باستكمال كافة ملفات المصالحة من الشراكة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي.

وكان وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني "سليم السقا" أكد أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد لله ستعقد اجتماعاً لها الخميس المقبل في قطاع غزة.

يشار إلى أن حركتي فتح وحماس أعلنتا انهاء الانقسام في مخيم الشاطئ بتاريخ 23-4-2014 وتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.

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