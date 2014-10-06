« داود أوغلو » يقدم أضحيته للفلسطينيين

وزّع الهلال الأحمر التركي (105) أضحية، من أضاحي عيد الأضحى المبارك في مدينتي القدس، ورام الله ، من بينها أضحية رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"، وأضحية وزير الصحة "محمد مؤذن أوغلو".

وتم ذبح الأضاحي بمدينة رام الله، باستتخدام تقنيات متطورة، وبإشراف أطباء بيطريين، ورجال دين، وبحضور مدير عام الهلال الأحمر التركي "نهاد أدي غوزال"، وتم توزيعها في وقت لاحق على مستحقيها من العائلات الفلسطينية في القدس، ورام الله.

أعرب "أدي غوزال"، عن شكره للمتبرعين بالأضاحي، وإلى القائمين على عملية الذبح، والتوزيع، مبيناً أن الهلال الأحمر التركي يقوم بمشروع توزيع الأضاحي بالوكالة منذ عام (2006)، مؤكداً أن الشعب التركي كما كان دائماً سيواصل أواصر الأخوة مع الشعب الفلسطيني إلى الأبد، لافتا إلى أن رئيس الوزراء، أوكل الهلال الأحمر بذبح أضحيته في رام الله.

جدير بالذكر أن فلسطيني القدس، يقومون بذبح الأضاحي في الضفة الغربية، بسبب منع إسرائيل إقامة أسواق الحلال في القدس، وذبح الأضاحي فيها، حيث تفرض بلدية القدس التابعة لحكومة الاحتلال غرامات مالية على الفلسطينيين في حال تم ضبطهم يذبحون الأضاحي في المدينة بشكل سري.



