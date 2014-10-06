الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الاثنين، صافياً يوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدا الثلاثاء، فيكون الجو صافياً يوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة،والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء يكون الجو صافياً يوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن انخفاضا يطرأ على درجات الحرارة يوم الخميس، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.