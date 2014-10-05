مقتل أول جندي أميركي بالحملة على تنظيم الدولة

لقي جندي أميركي حتفه في مياه الخليج العربي ليكون أول قتيل ضمن الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أمس في إيجاز صحفي بواشنطن إن العريف جوردان سبيرز (21 عاما) من مدينة ممفيس بولاية إنديانا -وهو عنصر من مشاة البحرية (المارينز)- سقط من طائرة حربية أثناء إقلاعها الأربعاء الماضي من على حاملة الطائرات "ماكين آيلاند".

وأضاف أنه تم إنقاذ جندي آخر سقط وسبيرز من الطائرة المخصصة لنقل الجنود من طراز "أوسبري", التي تمكنت لاحقا من العودة إلى الحاملة.

وأوضح المتحدث الأميركي أن الطائرة تعطلت لدى إقلاعها من الحاملة مما أدى إلى سقوط الجنديين, مشيرا إلى أن قائديها تمكنا من السيطرة عليها, وأعاداها إلى الحاملة.

يشار إلى أن الحاملة واحدة من حاملات وسفن حربية أميركية تشارك أو تدعم الحملة العسكرية على تنظيم الدولة الإسلامية.

وبدأ سلاح الجو الأميركي في أغسطس/آب الماضي غارات على مواقع تنظيم الدولة شمالي العراق لوقف تقدمه نحو إقليم كردستان العراق, وتوسعت الغارات لاحقا إلى محافظات في وسط وغربي البلاد.

وقبل نحو أسبوعين, نفذ سلاح الجو الأميركي أولى الضربات الجوية ضد مواقع للتنظيم في سوريا ضمن تحالف دولي ضم أيضا دولا عربية.