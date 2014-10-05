فيديو .. فالنسيا يهزم أتلتيكو مدريد بـ8 دقائق

حسم فالنسيا قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني بالفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد بـثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "الميستايا" معقل "الخفافيش" مساء السبت.

وسجل فالنسيا أهدافه في غضون 8 دقائق فقط، عبر جواو ميراندا بالخطأ في مرماه (4)، وأندريه غوميز (8)، ونيكولاس أوتاميندي (12)، بينما أحرز هدف أتلتيكو الوحيد ماريو ماندزوكيتش (29), علما أن الأخير أهدر ركلة جزاء عبر غييرمي سيكويرا (45).

وأكمل أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أليسيو تشرتشي في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع فالنسيا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني, وتوقف رصيد أتلتيكو عند 14 نقطة في المركز الثالث "مؤقتا".