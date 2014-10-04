وصول منتخب فلسطين للهند لخوض مباراة وديّة

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لمدينة سيليغوري شمال الهند، لخوض مباراة ودية مع المنتخب الأول، يوم الاثنين على ملعب 'كانشان جانها'، ضمن استعدادات الفدائي لنهائيات كأس أمم آسيا والتي تقام في أستراليا العام المقبل .

وأجرى الفدائي حصة تدريبية عقب وصوله بعدة ساعات، ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة صائب جندية، على التمارين الخفيفة للتخلص من آثار السفر جرّاء المسافة الطويلة التي قطعها اللاعبون من فلسطين للأردن والإمارات وصولاً للهند.

كما خاض اللاعبون تمارين السيطرة والاستحواذ على الكرة، إضافة لتمارين متعلقة بطريقة لعب المنتخب الهندي وكيفية إيقافه .

وعايدت بعثة الفدائي الجماهير الفلسطينية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، كما قدم أفرادها معياداتهم لعائلاتهم، بعد أن غادروا أرض الوطن من أجل الاستمرار في الاستعداد لنهائيات كأس آسيا .