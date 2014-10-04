هنية: المقاومة تدشّن مرحلة جديدة لمواجهة العدو

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إن المقاومة الفلسطينية تدشن مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع العدو بعد معركة "العصف المأكول"

وأوضح هنية خلال خطبة عيد الأضحي المبارك في ملعب اليرموك بغزة، أن تلاحم المقاومة والشعبي والصمود السياسي والحاضنة العربية كانت سببًا في تحقيق النصر في المعركة الأخيرة.

وشدد على أن هذا النصر يؤكد حقائق الدين والإيمان لأول مرة من منطلق القوة الذي صنعته غزة الأبية وفلسطين، مثمنيًا صمود الشعب الفلسطيني الذي احتضن المقاومة، ودفع الثمن من أجل أن تبقى رايتها خفاقة.

وأكد هنية أن النصر دشّن عهدًا للانتصارات ونقل المقاومة من موقع الدفاع إلى موقع البطولة والتحدي، مؤكدًا أن المقاومة بكل فصائلها ماضية في تطوير قدراتها القتالية وتعزيزها لحين استكمال مهمة تحرير كامل الأرض الفلسطينية من الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشار إلى أن حماس ستدشن استراتيجية جديدة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بهذا الأمر، داعيًا حركة فتح إلى ضرورة استكمال تطبيق ملفات المصالحة وتنفيذها.

وأضاف: "لدينا قرار استراتيجي باستعادة الوحدة، وترتيب البيت الفلسطيني على أساس التوافق الوطني"، محذرًا في الوقت ذاته من محاولة تبهيت انتصار غزة والتقليل من حقيقته.

وبيّن هنية أن هذا العيد هو عيد النصر والعزة والكرامة والشهادة والشهداء الأبرار وعوائل الشهداء الذين يزينون الصلاة في الصف الأول، رغم المجازر في بيت حانون وخزاعة ورفح والوسطى ورغم العائلات التي أبيدت.