ميسي: نيمار يُمكنه أن يصبح الأفضل بالعالم

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن لديه علاقة مميزة مع زميله نيمار دا سيلفا في فريقه، مشيرا إلى أن الأخير قادر على أن يصبح اللاعب الأفضل في العالم عما قريب.

وانضم الدولي البرازيلي لفريق "البلوغرانا" من سانتوس في الصيف الماضي وعاش موسم أول مضطرب بسبب الإصابة والجدل الكبير حول مستواه وكذلك تفاصيل انتقاله للنادي ولكن بعد تعافيه من إصابته بكأس العالم عاد نيمار بكل قوة وسجل 7 أهداف في أول 7 مباريات للفريق الكتالوني.

قال ليونيل ميسي عن زميله صاحب الـ22 عاما: "إنها فقط سنته الثانية هنا، لديّ علاقة كبيرة معه داخل وخارج الميدان، وهو يملك قدرات كبيرة تُمكنه من أن يصبح اللاعب الأفضل في العالم، إنه لاعب كبير ومن دواعي سروري أن ألعب بجانبه".

وظهر ميسي بشكلٍ جديد مع المدرب لويس إنريكي، فقد أحرز 6 أهداف ولكنه أصبح يصنع الكثير من الكرات الحاسمة، وقد اعترف ليو بتغير دوره مع برشلونة تحت قيادة إنريكي "لقد غيرت طريقتي ودوري في اللعب هذا الموسم لأن المهاجمين الآخرين يلعبون أكثر في العمق الآن، كنت دومًا ما أصنع الفرص ولكن مع مهاجمين يلعبون أكثر في العمق فهناك فرصة أكبر لمزيد من التمريرات والخيارات بالنسبة لي".