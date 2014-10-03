السعودية: عدد الحجاج 2.085.238 حاجًا منهم 1.389.053 حاجاً من خارج المملكة

كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن إجمالي عدد الحجاج لهذا العام 1435 هـ بلغ 2.085.238 حاجاً ، منهم 1.389.053 حاجاً من خارج المملكة ، والبقية من داخل المملكة ، أغلبهم من المقيمين غير السعوديين .

وأوضحت المصلحة في بيان صدر عنها مساء اليوم أنها قامت بحصر الحجاج القادمين إلى مدينة مكة المكرمة من داخل المملكة سعوديين وغير سعوديين عن طريق مراكز إحصاءات الحج الواقعة على مداخل مدينة مكة المكرمة ، حيث بلغت نسبة الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من داخل المملكة عن طريق السيل / مكة المكرمة ما نسبته 44.4% ، وطريق جدة/ مكة السريع ما نسبته 20.6% ، وطريق المدينة المنورة / مكة المكرمة ما نسبته 18.4% وبقية الطرق الثلاثة الاخرى وهي طريق الجنوب / مكة ، وطريق الطائف / مكة ، وطريق جدة / مكة القديم بنسبة مقدارها 16.6% .

وأبانت المصلحة أن الأيام الثلاثة الأخيرة "السابع والثامن والتاسع" من شهر ذي الحجة" شهدت توافد مانسبته 89.1% من إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة ، أما من حيث عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة فقد بلغت 46.108 سيارات ، داعية الراغبين في الاطلاع على المزيد من التفاصيل عن أعداد الحجاج لعام 1435هـ زيارة موقع المصلحة على الرابط www.cdsi.gov.sa .