معاريف تكشف كيف تم اغتيال قائد القسام في رفح رائد العطار

نشرت صحيفة معاريف العبرية تقريراً تحدثت فيه عن كيفية اغتيال قائد كتائب القسام في منطقة رفح الشهيد رائد العطار.

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال والشاباك حاولاً منذ العام 2006 الوصول إلى العطار إلا أنه كان دائم التنقل، ويغير خطته بشكلٍ دائم، وكانت دائماً طائرات الاستطلاع تعود خائبة بعد كل جولة بحث عنه، على حد تعبير الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن أحد قادة الشاباك تأكيده" أن الجيش حاول تسع مرات أسره أو قتله لكنه لم ننجح بسبب حذره، مشدداً على أن الشاباك كان في عدد من المرات قريباً من الوصول له إلا أن جميع تلك المحاولات تفشل في اللحظات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة:" أهمل العطار وأبو شمالة وبرهوم الاحتياطات الأمنية التي كانوا يتخذوها خلال الحرب ودخلوا منزل لاحد المقربين من حماس حينها وصلت معلومات من مصدر للشاباك مفادها أن الثلاثة غيروا روتينهم واحتياطاتهم الأمنية، وذلك للالتقاء ببعض المقاومين لإعطائهم الأوامر العسكرية".

وتابعت:" في ذلك الحين تواصل الشاباك مع الجيش وأبلغه عن المكان ووجود الفرصة الذهبية لاغتيال ثلاثة من كبار قادة القسام، فتحرك الجيش فوراً وخلال دقائق حلقت طائرات f16 فوق المكان وحددت المنزل وألقت عليه قنابل تزن 2 طن ما أدى لتدمير المنزل بالكامل وقتل الثلاثة واغلاق ملفهم".

ويشار إلى أن عملية اغتيال العطار تمت في الحادي والعشرين من شهر آب للعام الحالي.