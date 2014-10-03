يعالون يتعهد بمواصلة البناء الاستيطاني في القدس رغم الانتقادات الدولية

تعهد وزير الدفاع "الإسرائيلي" موشيه يعالون، باستمرار حكومته بالبناء الاستيطاني في القدس الشرقية، رغم الانتقادات الدولية بشأن ذلك.

وقال يعالون في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الجمعة: “القدس عاصمتنا الأبدية والموحدة، ستبقى إلى الأبد عاصمة "إسرائيل"، عاصمة الشعب اليهودي، وسنواصل بناء وتطوير المدينة بدون اعتذار”.

وكانت العديد من الدول العربية والغربية، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، أدانت قرار الحكومة الإسرائيلية إعطاء الضوء الأخضر لبناء 2610 وحدات استيطانية في مستوطنة (جفعات همتوس) على أراضي بلدة بيت صفافا الفلسطينية، جنوبي القدس الشرقية، ووضع جماعات استيطانية إسرائيلية اليد على 22 شقة سكنية فلسطينية في بلدة سلوان، جنوبي الأقصى، قبل أيام.