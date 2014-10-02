البنك الدولي يحول 23 مليون دولار للسلطة

أعلن البنك الدولي الخميس عن تحويل مبلغ 23 مليون دولار أميركي للموازنة الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وهو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن هذه الأموال التي تُسهم بها حكومتا فرنسا والنرويج، تساعد في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، ما يوفّر الدعم للإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً والمساعدة لتلبية الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة.

وتأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية عام 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، حيث يشكل مكونًا رئيسًا في جهود البنك لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية.