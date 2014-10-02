ثلاثة فرق تصعد للدرجة الثانية بقطاع غزة

توّج فريق الترابط بلقب دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في قطاع غزة لفرع "الوسطى والجنوب" عقب فوزه على المصدر بهدفين نظيفين في ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع مساء الأربعاء, ضمن منافسات الأسبوع التاسع والأخير من المسابقة.



ورفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة, بفارق نقطة عن المصدر الثاني, علماً أن الفريقين ضمنا الصعود للدرجة الثانية الموسم المقبل.



ورافق العطاء فريقي الترابط والمصدر للدرجة الثانية, بعدما حقق فوزاً صعباً على الأمل بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب السلطان برفح جنوب القطاع، ورفع العطاء رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث, وبفارق الأهداف خلف المصدر.



ولم يشفع الفوز الكبير لشباب الزوايدة على نظيره شباب المغازي بخماسية نظيفة على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع، وبات رصيد الزوايدة 17 نقطة في المركز الرابع, وبفارق الأهداف أمام شباب معن.



بدوره, سحق شباب معن نظيره الشوكة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد, على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, لكنه لم يكن كافياً بصعوده للدرجة الثانية.



وأصبح رصيد معن 17 نقطة في المركز الخامس, وبفارق الأهداف خلف الزوايدة, وبقي الشوكة في الدرجة الثالثة.



يشار إلى أنه تأهل للدرجة الثانية من فرع "غزة والشمال" فريقان وهما التعاون, والمغراقة, بينما صعدت ثلاثة أندية من فرع "الوسطى والجنوب" وهم الترابط, والمصدر, والعطاء، علماً بأن الأسبوع الأخير من فرع "الوسطى والجنوب" تأجل لأكثر من شهرين بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتي تواصلت على مدار 51 يوماً.