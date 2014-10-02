مارسيلو: بنزيما لم يغير مجريات اللقاء أمام لودجوريتس

أكد البرازيلي مارسيلو، مدافع ريال مدريد الإسباني، أن زميله في الفريق الفرنسي كريم بنزيما لم يغير مجريات مواجهة لودجوريتس البلغاري في ثاني جولات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح الملكي بهدفين مقابل واحد، حمل ثانيهما توقيع المهاجم الفرنسي.



وقال مارسيلو، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "لم يكن بنزيما هو من غير مجريات المباراة، كلنا كنا في قمة تركيزنا خلال المباراة. كريم كان في المكان المناسب وتمكن من التسجيل".



وأوضح "قبل المباراة تحدثنا، وكنا نعلم أن علينا الضغط على دفاعات لودجوريتس وكنا نعرف أن بامكاننا تشكيل خطورة وتسجيل أهداف، وقد كان".



وعن حالة الفريق، علق "من الواضح أن علينا تحسين بعض الأمور، ولكننا بحالة جيدة. يتحسن المستوى مباراة تلو الأخرى. ذلك هو هدفنا".