رئيسة حزب ميرتس تحذر من ترانسفير لسكان شرق القدس المحتلة

وجهت رئيسة حزب ميرتس زهافا غلئون انتقادات شديدة اللهجة للحكومة "الإسرائيلية" في أعقاب المصادقة على خطة البناء الاستيطاني في القدس المحتلة.

وقالت غلئون للتلفزيون "الإسرائيلي" القناة العاشرة: "الحديث يدور عن هدف واضح هدفه ترحيل الفلسطينيين من القدس فما يحدث من بناء استيطاني في القدس بمثابة بداية (ترانسفير) وهذا الهدف أصبح واضحاً.

وأضافت: حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني تريد من خلف البناء الاستيطاني القيام بعملية "ترانسفير" ولكن بهدوء لترحيل الفلسطينيين من القدس عبر لف القدس بمستوطنات.

وتابعت: ـ"إسرائيل" تُخطط لتطويق الأحياء الشرقية للقدس بمستوطنات وبذلك لن يكون هناك في المستقبل حلاً لتواصل جغرافي بين شرق القدس المحتلة، وباقي الضفة الغربية وما يحدث الآن ليس بسبب حكومة نتنياهو بل أن كل الحكومات "الإسرائيلية" السابقة إن كانت لحزب العمل أو الليكود فهما يخططان لنفس الشيء وهو ترحيل فلسطيني القدس.