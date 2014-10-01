بيت لحم: القبض على مشعوذة احتالت على مواطنة بـ 300 ألف شكيل

ألقت الشرطة، اليوم الأربعاء، القبض على امرأة في الأربعينيات من عمرها، بتهمة الشعوذة والدجل والاحتيال على المواطنين في بيت لحم.

وقالت الشرطة في بيان لها: إن المباحث العامة تلقت قبل حوالي يومين شكوى من مواطنة تفيد بقيام المشعوذة بالاحتيال عليها، وإدعاء المعالجة بالسحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية تقدر قيمتها بـ 300 ألف شكيل ومصاغ ذهبي.

وتابع البيان: تبين ان المشتبه بها من سكان مدينة بيت لحم، وتحمل اسما مستعارا تسخدمه أثناء لقاءها بالمواطنين لتضليلهم بغرض النصب والإحتيال عليهم.

وأشار البيان إلى أن الشرطة حصلت على مذكرة تفتيش منزل المشتبه بها من النيابة العامة، حيث تم إلقاء القبض عليها وضبط بحوزتها مصاغ ذهبي يقدر وزنه بـ 336 غم، كما عثر أفراد الشرطة على شيكات،وفواتير بيع مصاغات ذهبية بقيمة 10500 شيقل .

وأضاف البيان انه تم إحالة المتهمة والمضبوطات إلى قسم التحقيق لاستكمال التحقيق، وإجراء المقتضى القانوني بحقها اصولا.