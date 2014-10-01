المستوطنون في الجولان يتسلحون استعدادًا لحرب مع حزب الله

ارتفعت مؤخرًا عدد طلبات الحصول على سلاح، التي قدمها مستوطنون يسكنون المناطق المحاذية للحدود مع لبنان وسوريا، على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والتوتر المتزايد على الحدود الشمالية.

وكشفت مصادر أمنية صهيونية لإذاعة جيش الاحتلال أن ارتفاعًا حادًا طرأ في عدد المستوطنين الراغبين باقتناء سلاح في منازلهم في المناطق المحاذية للحدود مع لبنان والجولان السوري المحتل.

ولم تورد الإذاعة أي معطيات حول تزايد اقتناء السلاح في أوساط المستوطنين بالجولان أو كريات شمونة.

وفسّر مصدر أمني ارتفاع عدد الإسرائيليين الذي يقتنون سلاحًا بمنازلهم في الجولان والحدود مع لبنان، بالشعور بالخوف المتزايد لدى الإسرائيليين في تلك المناطق من احتمال تنفيذ حزب الله تهديداته باقتحام كريات شمونة وبعض الكيبوتسات، وكذلك الخشية من قيام تنظيم "داعش" بتنفيذ هجمات حال سيطرته على مناطق محاذية للجولان السوري المحتل.