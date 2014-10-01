إحصائية: 7 آلاف أسير في سجون الاحتلال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال تجاوز 7000 أسير ، منهم 16 أسيرة فلسطينية، وفق ما تم رصده من قبل جمعية نادي الأسير.

وقال النادي في إحصائية رسمية ان ما يقارب 250 طفل فلسطيني محتجزون في ثلاثة سجون وهي "مجدو"، "وعوفر"، "هشارون"، كما ان عدد الأسرى الإداريين وصل لما يقارب 500 أسير إداري، بعد أن اعتقل الاحتلال أكثر من 350 مواطناً تم تحويلهم للاعتقال الإداري بعد منتصف حزيران الماضي.

واوضح التقرير ان عدد النواب المحتجزين في سجون الاحتلال بلغ 32 نائباً بعد أن أفرج عن 5 نواب، علما أن 26 نائباً كانوا قد اعتقلوا بعد منصف حزيران الماضي، اضافة الى ان عدد الأسرى القدامى الذين أبقى الاحتلال على اعتقالهم 30 أسيراً أقدمهم الأسير كريم يونس.

واشار التقرير ان أكثر من 60 محرراً تم اعتقالهم بعد منتصف حزيران الماضي، وهم ممن أفرج عنهم ضمن صفقة وفاء الأحرار "شاليط" وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم مجدداً استنادا للقانون القمعي الجديد.