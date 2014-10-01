الرابطة الاسلامية تُنهي استعدادها لحملة « إنا نحبكم في الله »

أنهت الرابطة الاسلامية الاستعدادات النهائية لحملة " إنا نحبكم في الله" والتي تستهدف مئات الطلاب من المرحلتين الاعدادية والثانوية على مستوى قطاع غزة , وذلك من أجل التواصل مع كافة طلاب المساجد.

وأوضح الأستاذ خميس الهيثم منسق ملف النشاط والتواصل بأن الحملة سوف تبدأ ثاني أيام عيد الاضحى المبارك , حيث تم اختيار اسم هذه الحملة من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي".

واشار الهيثم أن الرابطة الاسلامية من أهم أهدافها هو التواصل مع كافة الطلاب وربطهم بالمساجد والمحافظة على الصلاة لأنها أعلى القيم وعمود الدين وإنها تتضمن جميع معان أركان الإسلام, وأنها أبرز القيم التي نسعى دوما كي تطبق على ارض الواقع.

وبين الهيثم أن ملف المساجد سيقوم بتوزيع الهدايا على كافة الطلاب المستهدفين في الحملة , موضحاً بأن الرابطة تسعي دائماً لترسيخ القيم الدينية والإسلامية والأخلاقية بين الطلاب وتقديم كافة الحملات التوعية للطلاب والرقي بهم إلى أعلى المستويات.