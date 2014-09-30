نقابة موظفي مستشفى المقاصد تعلّق إضرابها إلى ما بعد العيد

قررت نقابة العاملين والموظفين في مستشفى المقاصد الخيرية تعليق إضرابها إلى ما بعد عيد الأضحى، كما قررت تعليق خطواتها التصعيدية التي أعلنتها بداية الأسبوع الماضي.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إن الخطوات التصعيدية كانت تقضي بتعطيل عمل المستشفى من خلال التوقف عن تحديد مواعيد جديدة للمرضى المحولين من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينت النقابة أنّها ستقرر بشأن استئناف إجراءاتها التصعيدية بناء على المستجدات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع البيان إنها ستستأنف إجراءاتها التصعيدية التي أشارت إليها في بياناتها السابقة، في حال لم تحل الأزمة حلاً جذرياً بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

بدوره، أوضح الدكتور رفيق الحسيني مدير عام مستشفى المقاصد، أن إدارة المستشفى ناشدت النقابة في وقت سابق من صباح اليوم، بضرورة تعليق الإجراءات النقابية التي هددت بها.

وأضاف:" تعليق الإضراب سيتيح الفرصة من أجل إتاحة الفرصة للتفاوض الإيجابي مع الحكومة الفلسطينية، في سبيل الوصول إلى حلول جذرية للأزمة المالية في المستشفى، والتي نجمت عن تأخر السلطة الوطنية الفلسطينية المستمر في سداد مستحقات المقاصد المتراكمة منذ سنوات".