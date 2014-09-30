الزهار: لو نقلنا جزء من قوتنا إلى الضفة فلن يصمد الاحتلال أمامها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار أنه لو نقلت حماس جزء من قوتها العسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة فلن يصمد الاحتلال الاسرائيلي أمامها.

وأضاف الزهار في كلمة له خلال حفل تكريم أهالي شهداء شرطة محافظة غزة اليوم الثلاثاء: "بعد الحرب الاخيرة على غزة عرفنا جيدا كيف يمكن أن نحرر الارض، وكيف لنا أن نضرب كل شبر من أرضنا من خلال عقولنا وارادتنا".

وأشار في كلمته إلى أن الشرطة قاتلت عدوين، أحدهما استهدف وجودها، والآخر كان يفسد فيها، مثمنا جهدهم في حماية الجبهة الداخلية.

وأكد أن حماس لن تقبل بالمساس ببرنامج المقاومة وبدور الاجهزة الأمنية تحت أي ظرف، لافتا إلى أن عيونها ستكون أكثر اتساعا على الوطن والمواطن بعد تركها الحكم.

وأشاد الزهار بأهالي الشهداء قائلا "اليوم نحن الذين نتكرم عندما نقف أمامكم، فنحن أمام شريحة قدمت أغلى ما تملك من أجل فلسطين".

ونظمت الشرطة الفلسطينية في محافظة غزة تكريما لأهالي شهداء العدوان على غزة حضره عدد من قادة الاجهزة الأمنية على رأسهم قائد الشرطة تيسير البطش الذي أصيب خلال العدوان بالإضافة إلى أهالي الشهداء.