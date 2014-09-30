عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإحباط صلوات تلمودية في باحاته

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراساتٍ معززة ومشددة بعناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

وأوقف أحد حُرّاس المسجد مستوطناً حينما أدى بعض الحركات تمهيداً لأداء صلوات وشعائر تلمودية في باحات المسجد الاقصى، وتدخلت شرطة الاحتلال وأخرجت المستوطن من المسجد الأقصى.

وحسب أحد العاملين في الأوقاف الاسلامية فقد كانت اقتحامات اليوم كبيرة بعدد المستوطنين وأفواج السياح الأجانب حيث زاد عدد المُقتحمين للأقصى اليوم عن الـ 200 مستوطن يهودي فضلاً عن السياح، في الوقت الذي فرضت فيه شرطة الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المواطنين للمسجد، وتم احتجاز بطاقاتهم، حتى كبار السن، على بوابات المسجد الى حين خروج أصحابها من المسجد.

وانتشر المصلون والعاملون في الأوقاف الإسلامية في باحات وساحات المسجد الاقصى، ورصدوا كل تحركات وجولات المستوطنين المشبوهة.