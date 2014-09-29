الاحتلال: القسام يطلق صاروخاً تجريبياً تجاه البحر

زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أجرت تجربة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من إحدي المحررات بقطاع غزة باتجاه البحر.

وذكر موقع (0404) العبري أن "القسام أطلق صاروخاً نحو البحر من نوع مطور يصل مداه عشرات الكيلو مترات".

واعتبر الموقع أن تجارب القسام تأتي في إطار اختبار المنظومة الصاروخية، وأن التجربة كللت بنجاح.

وكانت كتائب القسام فاجأت (إسرائيل) بكافة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية بإطلاق عدة صواريخ محلية الصنع خلال معركة (العصف المأكول) والتي يصل مداها إلى أكثر من 160 كيلومتر.