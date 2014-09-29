غرفة تجارة وصناعة غزة تعقد اجتماع مع وزارة الشؤون المدنية

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اجتماع خاص وهام في مقر الغرفة بغزة مع ناصر السراج وكيل وزارة الشؤون المدنية.

وفي بداية اللقاء رحب بدر صبرة نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بوكيل وزارة الشؤون المدنية وشكره على زيارته الكريمة و أكد على أن الغرفة التجارية الصناعية الزراعية هي المظلة الحاضنة للقطاع الخاص الفلسطيني بكافة قطاعاته ,

كما أكد على أهمية التنسيق والتواصل مع كافة الوزارات لحل المشاكل والعقبات التى تواجه التجار والصناعيين ورجال الاعمال.

كما وتحدث ناصر السراج فنقل تحيات رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ,

ومن ثم بدأ الحديث عن الصعوبات التى واجهتهم خلال فترة الحرب الاخيرة حيث تم إنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين في التنسيقات و إدخال المواد لقطاع غزة وإزالة كافة العقبات.

كما تحدث السراج عن التسهيلات الخاصة بالتجار ورجال الاعمال التى حصلت عليها الشؤون المدنية بعد الحرب الاخيرة والتى من أهمها زيادة كوته التصاريح إلى 2000 تصريح , زيادة عدد المسافرين اليومي إلى 200 شخص , تنزيل العمر الخاص للحصول على التصاريح ليكون ما فوق 30 عام , بالإضافة إلى العديد من التسهيلات الخاصة بزيارة المواطنين لأقاربهم في شقي الوطن.

كما تطرق السراج إلى ملف إعادة إعمار قطاع غزة وأكد على أهمية توحيد الجهود الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التى تهم التجار و رجال الاعمال و على رأسها رفض الإسرائيليين إعطاء العديد من التجار ورجال الأعمال تصاريح وسحب العديد من التصاريح خلال الفترة الأخيرة, تجديد بطاقات BMC القديمة و الحصول على بطاقات جديدة , تقديم طلبات التصاريح الخاصة بالتجارة و رجال الأعمال من خلال الغرفة التجارية لمن يرغب وتقوم الغرفة بمتابعة تلك الطلبات مع الشؤون المدنية , أهمية إدخال البضائع إلى قطاع غزة بالحاويات.

وشكر محسن الخزندار أمين سر غرفة تجارة وصناعة غزة كلا من حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية , ونظمى مهنا رئيس هيئة المعابر و الحدود وناصر السراج وكيل وزارة الشؤون المدنية ورائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع على جهودهم ومتابعتهم المستمرة خلال فترة الحرب لإدخال الغاز ومشتقات البترول لتشغيل المخابز على مدار الساعة , و إدخال كميات كبيرة من الخبز عن طريق معبر إيرز وذلك لتخفيف الازمة الخانقة التى عاني منها المواطنين خصوصا بعد استهداف محطة وتوليد الكهرباء.