الاحتلال يفرج اليوم عن الأسيرة السعدي بعد اعتقال 24 شهرا

من المتوقع أن تفرج سلطات الاحتلال اليوم الاثنين (29-9)، عن الأسيرة نوال السعدي (54 عاماً) من مخيم جنين بعد انتهاء مدة محكوميتها البالغة 24 شهراً.

وقالت عائلة الأسيرة السعدي إنها تترقب لحظات الإفراج عنها وعودتها للمنزل مجدداً بعد غياب لمدة عامين داخل معتقلات الاحتلال، مشيرين أنهم سيتوجهون صباح غدٍ نحو حاجز جبارة جنوب طولكرم لانتظار لحظات إطلاق سراح والدتهم.

وأوضح مدير مركز "أحرار" للأسرى فؤاد الخفش أن الأسيرة نوال السعدي جرى اعتقالها بتاريخ 6/11/2012، وهي زوجة القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي (55 عاما)، ووالدة الشهيدين إبراهيم وعبد الكريم السعدي.

وتعاني الأسيرة من ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي تسبب لها بمعاناة أثناء فترة اعتقالها.

وأشار الخفش أن عدد الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال يصبح 16 أسيرة بعد تحرر الأسيرة ريم حمارشة مؤخراً، والأسيرة نوال السعدي غداً، مطالباً بالتحرك الدؤوب لتحريرهن من قبضة الاحتلال، وإنهاء معاناتهن داخل المعتقلات.