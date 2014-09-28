موقع صهيوني: حماس وافقت على نشر 3000 شرطي قرب الحدود

كشفت مصادر "إسرائيلية" صباح اليوم الأحد، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وافقت خلال مباحثاتها الأخيرة مع "فتح" على نشر 3000 آلاف شرطي فلسطيني داخل قطاع غزة ليتم نشرهم بمحاذاة السياج الحدودي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال موقع واللاه نيوز "الإسرائيلي" بان معلومات وصلت له من قبل مصادر فلسطينية رفيعة المستوي من قبل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ومن مصادر عربية تفيد بأنه خلال المباحثات الأخيرة بين فتح وحماس وافقت حماس على نشر أفراد الشرطة.

وأكدت المصادر، أن الحديث يدور عن موافقة مبدئية فلم يتم بحث تطبيقها بعد كما لم يتم بحث الأمر مع "إسرائيل" التي يجب بدورها نقل أفراد الشرطة من الضفة إلى قطاع غزة مروراً بإسرائيل.

وقد حاولت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الوصول لعدد من قيادة حركة حماس للتعقيب على هذه الأنباء إلا أنه لم يتسن لها الوصول لهم.